A legboldogabb, legkiegyensúlyozottabb gyermeknek is vannak rosszabb napjai. Egyetlen gyermeket sem kerüli el a fájdalom, a harag és a megbántottság. Aki ezeket az érzelmeket nem éli meg, az valószínűleg felnőttkorában sem rendelkezik majd egészséges személyiséggel. Mindezek tudatában is összeszorul a szívünk, amikor a gyerekünk nem tudja abbahagyni a sírást. Van azonban 5 mondat, ami mindig betalál és megnyugtatja a háborgó kis lelkeket.

Felejtsük el a "Fejezd be a sírást" és hasonló jellegű mondatokat

Vannak gyerekek, akik a problémájukra mindössze ennyit kapnak vígasztalásul: "Hagyd már abba a sírást!" Ettől pedig sajnos még rosszabbul érzik magukat. Ezek a mondatok olyan károkat okoznak a kicsiknek, amiket gyakran egy életen át cipelnek magukkal. Durva elutasításnak élik meg ezt a szülői magatartást, még akkor is, ha amúgy stabil a szülői kötelék és kialakult a bizalmi kapcsolat.

A "Ne csináld már ezt" sem jobb egy fokkal sem. Igaz, hogy a gyerekek néha direkt produkálják a cirkuszt, de ez nem összehasolítható azzal, amikor egyik felnőtt tudatosan akarja manipulálni a másikat. A gyerekeknél ez része a felnőttéválásnak, azt tesztelik, hogy valójában mekkora hatással vannak a felnőttekre. Elutasítással az egyes csatákat megnyerhetjük ugyan, de a gyerekben hatalmas sérüléseket okozunk.

Sokkal jobb, ha megkérjük arra, mondja el, hogy mi bántja

Nem számít, hogy mi bántja a kicsit éppen, miért sír, arra nagyon is figyel, hogy hogyan viselkedünk vele. A szeretteljes reagálással pedig biztos, hogy semmi rosszat nem teszünk. Természetesen nem arra gondolunk, hogy ha fagyiért hisztizik, akkor azt vegyük is meg. De mivel szomorú, megölelhetjük, megvigasztalhatjuk. Ezzel azt közvetítjük felé, hogy komolyan vesszük a fájdalmát. A legjobb vigasz tehát továbbra is a megértés és az elfogadás, és ha a gyermek kicsit megnyugodott, akkor kereshetjük együtt a megoldást az adott problémára.

Varázsmondatok

Bármilyen súlyos is a helyzet, bármennyire is sír a gyermek, van pár mondat, amikkel azt közvetíthetjük, hogy biztonságban van:

1. Meséld el, mi történt, meghallgatlak.

2. Tudom, hogy ez neked most nagyon rossz.

3. Egészen biztos vagyok benne, hogy együtt találunk megoldást.

4. A helyedben én is nagyon szomorú lennék.

5. Nem baj, ha sírsz, ki kell jönnie annak, amit érzel.