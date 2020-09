Ahogy írtuk is, hatalmas port kavart, amikor a Best magazin néhány héttel ezelőtt lefotózta Curtist, Barnai Judit válogatott kosárlabdázóval. Őrült találgatás vette kezdetét a rajongók és a sajtó körében, sőt még Krisztit is megkérdezték férje választásáról. A rapper pedig megelégelte a pletykákat, felszólalt az ügyben.

„Rengeteget dolgozom, nyilván ez kevésbé érdekes, mint az, hogy pár napja lefotóztak valakivel. Felhajtást csináltak belőle, feleslegesen. Tőlem kétnaponta más megy ki a bejárati ajtón" - kezdte a Borsnak.

„Krisztit szeretem, felnézek rá, a kisfiamat, aki egy csoda, imádom, de nem tudok mindent úgy tenni, ahogyan a feleségem szeretné. Meg kellene változnom, de az már nem én lennék"– mondta Curtis.