Győrfi Pált mrá többször láthattuk videókban, ahol többnyire valamilyen fontos üggyel kapcsolatban hívta fel az emberek figyelmét vagy mostanában a koronavírus kapcsán oszlatta el a tévhiteket, adott új információkat a vírushelyzettel kapcsolatban. Azonban most egy teljesen új szerepkörben láthatjuk az édesapát, aki fia, Győrfi Dani kedvéért vállalta el a szokatlan felkérést.

"Még nem érkezett meg a koronavírus-járvány második hulláma, amikor jött a TV2 felkérése, hogy poénos kisfilmekkel mutassuk be a show szereplőit. Az ötlet jópofasága mellett legfőképpen a fiam, Győrfi Dániel miatt mondtam igent, aki szintén szerepel a műsorban. Úgy gondolom, fontos, hogy néha kicsit könnyedebben is szóljunk az emberekhez még a járvány alatt is, hiszen főleg a fiatalabb generáció számára így könnyebben eljutnak az üzenetek. Biztos sokaknak elege volt már abból, hogy minden YouTube-videó előtt az én arcomat látta, de így, illetve talán egy kicsit a vicces mémgyárosoknak is köszönhetően tavasszal lefékeztük a járványt, és sok ember életét mentettük meg vagy óvtuk meg a bajtól. Ezért egyáltalán nem bánom, ha néha nevetnek is rajtam. Az üzenetek most mások, de továbbra is fontos, hogy a szabályokat betartsuk, hogy minél kisebb áldozatokkal jussunk túl a járványon. Együtt újra sikerülni fog" - mesélte a Borsnak a szóvívő.

Pált többféle szerepben láthatjuk feltűnni a kisfilmekben: virágárus, operatőr, biztonsági őr és egy igazi latin szerető bőrébe is belebújt az édesapa.

"Paróka és műbajusz került rám, hogy egy igazi latin szeretőnek tűnjek. Külsőleg nagyon távol áll tőlem ez a figura, és amikor megláttam magam a tükörben, nevetőgörcsöt kaptam. Gabriela elképesztően profi, nagyon rövid ideig tudtuk egymás társaságát élvezni, ugyanis a forgatás alig egy óra alatt megvolt, ennyi idő alatt azt a pár spanyol mondatot is sikerült begyakorolnom rendesen. A fiam mellett végre önmagamat, a mentőszóvívő apát alakíthattam, akinek a fia bulizni indul, és felteszi azt a bizonyos kérdést neki: Hova? Hova? Nagyszerű érzés Danival dolgozni, ugyanúgy élveztük itt a mókázást, mint a Stayin' Alive Tik-Tok videónk készítése alatt. Jól kezeli az ismertséggel járó pozitív és negatív hatásokat, talán azért is, mert az apja 18 éve közszereplő , vagyis ő már körülbelül négyéves kora óta látja, mivel jár az ismertség" - mesélte Győrfi Pál.