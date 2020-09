Mint ahogy arról korábban írtunk, II. Erzsébet brit királynő 94 éves kora ellenére még mindig imád lovagolni. A skóciai birtokán több Highland pónit is tart, ám az utóbbi két évben egy titokzatos betegség miatt, öt is elpusztult a hátasai közül. Később kiderült, hogy a rémes betegség, ami miatt kimúltak az állattok, azaz úgynevezett fűbetegség, mley a lovak idegrendszerét támadja meg - írja a Female First.