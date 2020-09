Mivel háztartási cikkekre, tisztítószerekre minden háztartásban szükség van, ezért a hiper- és szupermarketek szinte senkinek az életéből nem maradnak ki. És, ha már ott járunk, hajlamosak vagyunk minden egyebet ott megvásárolni, mondván, így legalább elintéztük egy füst alatt az egész vásárlást. Nos, az időfaktor valóban a hiperek mellett szól, sőt, az ott kapható termékek ára is nagyon vonzó lehet, de nem biztos, hogy érdemes ott beszereznünk mindent.

Bár már a hipermarketekben is egyre többféle és jó minőségű élelmiszer kapható, és a választék is hatalmas, az teljesen rendben is van, ha vannak bevált, kedvenc termékeink, de célszerű ezek mellett felkeresni a piacokat is. Egyrészt már csak a hangulatuk miatt is, de ami a legfontosabb, hogy a legtöbb helyen a viszonteladók mellett igazi őstermelőket is találunk, és a standjaik igazi különlegességekben bővelkednek.

Ha feldolgozott hústermékeket veszünk, egészen biztosan jobban járunk, ha olyat választunk, ami kis háztáji gazdálkodásból származik, és ha sajtimádók vagyunk, akkor is jobb választás lehet az ipari tejtermékek helyett a házi sajtok és tejtermékek választása. Ha pedig zöldséget- és gyümölcsöt vásárolunk, akkor is érdemes az őstermelők áruit megnézni és megkóstolni az esetenként kicsit szépséghibás termékeket. Tudnod kell, ha egy alma kisebb, mint amit a multiknál megszoktál, egyáltalán nem baj, sőt, egy-egy kis szépséghiba azt jelezheti, hogy kevesebb vegyi anyagot használtak a termesztés során.

De honnan tudod, hogy ízleni fog-e, amit megvásárolsz? Úgy, hogy kísérletezel. Amíg a multiknál egy azonos termék mindig ugyanolyan ízű, így biztosan tudod, mire számíthatsz, addig a piaci vásárlás tulajdonképpen lutri. Több vásárlás és kóstolás szükséges ahhoz, hogy kiválaszd a kedvenc termelőidet, és lehet, hogy olyan élelmiszerekbe is belefutsz, amelyek nem a te szád ízének valók. A legtöbb helyen azonban, pláne, ha látják, hogy bizonytalankodsz, kóstolót is adnak, így megkönnyítik a döntésedet.

A háztáji gazdaságok egészen biztosan egészségesebb alternatívát kínálnak, mint a szupermarketek, de van egy tényező, amit sajnos nem lehet figyelmen kívül hagyni, az pedig az ár, ami sokakat elriaszt, Tény, hogy az ipari előállítású élelmiszerek sokkal olcsóbbak, de ha meggondoljuk, sok esetben éppen a kedvező ár miatt halmozunk fel belőlük többet, mint amit el tudunk fogyasztani, egyáltalán nem biztos, hogy spórolunk. Összegezve: érdemes kevesebbet, és jó minőségűt vásárolni, ami szinte biztosan nem a kukában végzi.