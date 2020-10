Az Alpokalján fekvő Sopron és annak környéke az egyik legkedveltebb hazai turisztikai célpont. Nem véletlenül: Sopron városában szinte minden utackőnél és kaualjnál megelevenedik a történelem, környéke pedig természeti kincsekben gazdag és festői látnivalókat kínál. Ha már régen vagy még soha nem jártál arra, itt az ideje, hogy néhány napot az országnak azon a részén is eltölts: nem fogod megbánni.

Magyarország nyugati határa mellett, az Alpokalján, Bécstől 60 km-re, Budapesttől 220 km-re található Sopron, hazánk egyik legvonzóbb turisztikai célpontja. A város a Soproni-hegység és Fertő tó melletti Balfi-dombság között, az Ikva patak völgyében épült. Ausztriától csupán 6 km választja el, ezért nevezik az ország nyugati kapujának.

Sopron változatos természeti adottságai, hangulatos utcái, történelmi műemlékei több ezer látogatót vonzanak évről évre, ez Magyarország műemlékekben leggazdagabb vidéki települése. A város területének több mint a fele műemlékvédelem alatt áll.

A Soproni-hegység az Alpok legkeletibb nyúlványa. Kristálytiszta levegőjének köszönhetően Sopron jegyzett klimatikus gyógyüdülőhely. A környék mikroklímája kedvez a bortermelésnek; így Sopront a kékfrankos fővárosának is nevezik.

Ha Sopronba érkezel, sétádat kezdd a belvárosban, amely már a 14. században is falakkal volt körülvéve, és amelynek mai arculata az 1676-os nagy tűzvész után alakult ki.

Boltíves kapualjai, árkádos udvarai, tornyai és barokk házai ma is ennek az időszaknak az emlékét őrzik. Két pólusa a Fő tér és az Orsolya tér. A hangulatos barokk Fő tér minden épülete műemlék, hazánk első műemlékvédelmi rendeletét is e tér megóvása érdekében alkották 1525-ben, amelyben megtiltották a Patika ház lebontását. Itt áll a város legismertebb temploma, a Kecske-templom, amely koronázások és országgyűlések színtere volt, sírboltjában pedig nemesi családok, például a Széchenyi és Esterházy család tagjait temették el.

Az 58 méter magas Tűztorony Sopron város fő jelképe. Eredetileg várostorony volt, alsó, szögletes részét 1290 és 1340 között gótikus stílusban építették. A legjelentősebb funkciója a megfigyelés volt, nevét onnan kapta, hogy a toronyból trombitaszóval jelezték, ha valahol a városban tűz ütött ki, és azt is, ha ellenség, előkelőség vagy esetleg borszállítmány értekezett a város felé.

Szomszédságában találjuk a Storno házat, amely a város egyik legszebb palotája. Vendégeskedett benne a Bécset ostromló Mátyás király, és volt a tulajdonosa Liszt Ferenc is, aki többször adott itt koncertet. A városfal hármas falgyűrűje több évszázad építkezéseinek emléke - sétáld végig a mellette húzódó Várfalsétányt, ahol megismerkedhetsz a védelmi rendszerrel. A Várkerület viszont a régi várárok peremén jött létre, és lett a 12. századtól kezdve a város kereskedelmének legfőbb színtere a szorosan egymás mellett álló kereskedőházakkal.

A hűség városa A trianoni békeszerződés aláírása után Sopron és még 8 község sorsáról népszavazással döntöttek. A város lakói szavazhattak róla, hogy a győztes Ausztriához szeretnének-e tartozni, vagy továbbra is Magyarországhoz. Az utóbbi mellett döntöttek, ezért nevezik Sopront a hűség városának. A szavazás 1921. december 14-én volt, így lett december 14-e Sopron napja. A trianoni békeszerződés aláírása után Sopron és még 8 község sorsáról népszavazással döntöttek. A város lakói szavazhattak róla, hogy a győztes Ausztriához szeretnének-e tartozni, vagy továbbra is Magyarországhoz. Az utóbbi mellett döntöttek, ezért nevezik Sopront a hűség városának. A szavazás 1921. december 14-én volt, így lett december 14-e Sopron napja.

Ha Sopronban jársz, fedezd fel a környéket is, keresd fel Fertődön a magyar Versailles-nak is nevezett Esterházy-kastélyt, csodáld meg a Franciakertet, és járd végig a palota termeit. Az ország legnagyobb és legszebb barokk kastélya az Esterházy család 18. századi fényét és pompáját idézi.

Ahogy említettük, a környék egyrészt építészeti kincsekben gazdag, de emellet csodás természet öleli körül. Fertő-Hanság Nemzeti Park 1994-ben jött létre a korábbi magyar tájvédelmi körzetek egyesítésével.

A Nemzeti Park területe több napra is elegendő látnivalót kínál: a Fertő és a Hanság élővilágát kiállítások mutatják be, de ezeknél is érdekesebbek azok a túraútvonalak, amelyeken a térség élővilágát a maga természetességében figyelheted meg.