Tolvai Reni legújabb klipjének forgatásán viselt egy igencsak szexi szettet, melyet meg is mutatott követőinek.

A fekete lakk ruha csodásan kiemeli az énekesnő nőies alakját, ráadásul ehhez még egy pár latex kesztyűt is felvett Tolvai Reni. Első ránézésre ez egy visszafogottabb dominaruha is lehetne, már csak az ostor hiányzik az énekesnő kezéből. A rajongói nem győzték dicsérni Renit, amivel mi is abszolút egyetértünk. Csodásan fest!