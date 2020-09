Egyes információk szerint felbontotta jegyességét az énekesnő. A 28 éves Demi és vőlegénye, Max Ehrich csupán néhány hónappal ezelőtt, idén márciusban jöttek össze, majd friss kapcsolatukat júliusban eljegyzéssel is megpecsételték. Ám úgy tűnik elsiették a dolgot - számolt be a Female First.

„Nehézen hozták meg ezt a döntést, de Demi és Max ezentúl külön utakon folytatják, hogy a karrierjükre koncentrálhassanak. Tisztelik és szeretik egymást, és mindig szeretettel gondolnak majd vissza arra az időre, amelyet együtt töltöttek" - nyilatkozta egy bennfentes a People-nek.