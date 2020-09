Détár Enikő és Rékasi Károly 29 év után dönötttek úgy, hogy szétválnak útjaik. Azóta már mindketten megtalálták a boldogságot, Enikő pedig úgy érzi, mostani párjával valóban egymásnak lettek teremtve.

A színésznő elárulta, hogy ők ketten hét éve mindig számíthatnak egymásra, Péter pedig mindig ébren várja őt, hogy hazaérjen a munkából, legyen az éjszaka vagy épp hajnal.

Kezdetben sokan nem jósoltak nagy jövőt nekünk, de bebizonyítottuk, ez szerelem. Minket egymásnak találtak ki, ez igazi párkapcsolat. Mindig és mindenben segítjük egymást. Az utóbbi hetekben sok dolgom lett, naponta próbálok a Dancing with the Stars műsorára, és a színházi élet is beindult, csak a héten hét Mamma Mia!-előadásom van a Madáchban. Most minden feladat az én Péteremre hárul, beleértve a háztartást, az ügyek intézését, a számlákat, az e-mailek megválaszolását. Igazi támasz számomra - mesélte Détár Enikő a Blikknek.

"Reggelente szinte azt sem tudom, hol vagyok, örülök, ha időben el tudok indulni, olyankor sok mindenre nem lehet tőlem számítani. Ráadásul most több időt töltök a táncpartneremmel, Baranya Dáviddal, mint a párommal. De Péterem minden este megvár ébren, bármilyen későn is érjek haza, hogy beszélgessünk. Nem hittük volna, de örökké tart ez a szerelem. (...) Van egy olyan oldalam, amit kevesen ismernek, szeretek cuki mami és feleség lenni. Otthon nem vagyok annyira erős és erőszakos. Persze a színpadon igyekszem magam odapakolni, de megdöbbennének az emberek, ha látnák, milyen vagyok családi körben. Ha nem reggeltől estig dolgozom, főzök és kiszolgálok mindenkit, Péteremet és az összes gyereket, ha otthon vannak."