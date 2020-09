Jennifer Anistonnak a Jóbarátok hozta meg a világsikert, ő az a sorozat szereplői közül, aki a legnépszerűbb lett, és a legnagyobb karriert futotta be utána. Ám eredetileg nem is neki szánták a szerepet.

Jennifer Aniston szinte eggyé vált Rachel karakterével, a mai napig nem tud ebből a skatulyából szabadulni, pedig szeretne. Ám nem tagadja, hogy a Jóbarátoknak köszönheti álomkarrierjét a színésznő.

Csakhogy most kiderült, eredetileg nem neki szánták a szerepet, hanem a sorozatban a Carol barátnőjét alakító Jane Sibbett-nek.

A színésznő elárulta, őt tulajdonképpen Rachel karaktere miatt hívták be a meghallgatásra anno – írja a Daily Mail.

"Engem egy másik szereppel kerestek meg, azt tervezték, hogy a főszereplők egyike leszek, Rachel Green karakterét szánták nekem. Nem igazán szoktam erről beszélni, mivel én is úgy érzem, hogy Jennifer Aniston a lehető legtökéletesebb Rachel" – vallotta be a színésznő.