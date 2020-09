Rihannaként elbűvölte a közönséget Opitz Barbi a Sztárban sztár show-jában, és a zsűri is csak ámult a produkcióján: maximális pontszámot kapott rá.

Ám most nagy feladat vár a fiatal énekesnőre, Nótár Mary bőrébe kell bújnia. Ugyan vannak hasonlóságok a két sztár éneklési stílusában, de Mary egyedi hangszínét és pergetését nem lesz könnyű leutánoznia Barbinak.

„Nagyon örülök, hogy Nótár Mary, vagyis a mulatós zenei műfaj királynőjének a bőrébe kell bújnom, ő az egyik kedvenc hazai énekesnőm. Természetesen nagy kihívás számomra, hiszen olyan jellegzetes hangszíne van, amit nem könnyű imitálni. Az éneklési stílusunkban hasonlít, hogy mindketten testesen, erősen énekelünk, nem spórolunk az energiákkal, emellett mindketten előszeretettel frazírozunk, hajlítgatunk, ami a keleties stílust idézi. A hasonlóságokon kívül viszont több szempontból is eltérő az éneklési technikánk, ezeket igyekszem elsajátítani. Mary sajátosságai közül kiemelném a pergetést, amibe könnyen beletörik az ember nyelve, szóval ez is igényli a gyakorlást. A mozgása, a gesztikulációja is más, szóval ezekre is oda kell figyelnem. Minden, ami kilendíti az embert a komfortzónájából, az kihívást jelent, és ez a műsor erről szól, éppen ezért ilyen izgalmas" - árulta el a Ripostnak.