„Idős, nagyothalló sérült segítségére riasztották bajtársainkat hétvégén hajnalban egy újpesti társasház negyedik emeletére. Bajtársaink gyorsan kiértek és ellátták a 85 év körüli férfit, akit járóképessége ellenére (fejsérülése miatt) hordszékben szerettek volna kórházba szállítani. Amikor az egyébként jó kedélyű, idős úr meglátta a bejárati ajtónál várakozó szállítóeszközt, arról kezdte győzködni bajtársainkat, hogy bár öreg, a székre nincs szüksége. A beszélgetés kicsit hangosra sikeredhetett, hisz ekkor ébredt fel az az első néhány szomszéd, akik azonnal ki is jöttek a folyosóra, hogy megnézzék mi történik a bácsival. Együtt hamar sikerült rábeszélni a sérültet, hogy a lift nélküli házban gyorsabb lesz, ha most szakemberek viszik le a lépcsőn. Így is történt, azonban a III. emeleti lépcsőfordulóhoz érve, a beteg farzsebében levő telefon megszólalt és Fenyő Miklós "Limbó hintó" slágere olyan hangerővel töltötte be a nehezen elcsendesült lépcsőházat, mint Hungária koncerten az arénát. A biztonságos rögzítés miatt nem lehetett hozzáférni a készülékhez, ezért a lakók nyugalma érdekében, bajtársaink kezdték szaporázni lépteiket a véget nem érő lépcsőfokokon. Sajnos ez sem bizonyult elég hatékonynak, a szürreális hajnali jelenetnek ugyanis még akadt pár döbbent pizsamás szemtanúja a másodikon és az első emeleten is. A hívó mintha kiszámolta volna, éppen akkor szakította meg a limbó-partit, amikor a hordszék kerekei ismét földet értek. A mentők végül stabil állapotban és további jó hangulatban szállíthatták kórházba a sérült férfit, akinek mielőbbi felépülést kívánunk! Bajtársainknak gratulálunk, az okozott kellemetlenségért az érintettek szíves megértését kérjük!" - olvasható az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook oldalán.