Victoria Beckham még a Spice Girls idejében is az eleganciát képviselte, ez a vonal pedig házassága és saját karrierje óta csak még inkább erősödött és Victoria stílusikonná vált. Ám ez most egy pillanat alatt megváltozott, vagy mégsem?

Aki stílusos, az egy szemétdomb tetején is az. A példa kissé erős, de talán így lehet jellemezni, a Victoria Beckham Instagram sztorijában látható képet, amin egy nyilvános vécében pózol.

Azt is nehéz elhinni, hogy ő bármikor is járt egy benzínkút mosdójában, de arra nehezen találunk szavakat, hogy még szelfit is lőtt magáról. Ettől persze végtelenül szimpatikussá vált, bár meglehetősen meglepte a követőit vele.