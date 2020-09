Régóta pletykálnak arról, hogy a sármos Hugh Jackman valójában a férfiakat szereti, noha 24 éve él házasságban. Most neje, Deborra-Lee Furness egy talkshowban reagált a vádakra.

Hugh Jackman és a 13 évvel idősebb Deborra még 1995-ben házasodtak össze, és két fiúk született. Valamiért azonban egy ideje azt pletykálják Hollywoodban, hogy a szívtipró színész meleg.

Felesége most végre reagált erre az Anh's Brush with Fame show-ban:

„Már régóta meleg, sőt én is az voltam. Aztán mindenki meglepődött, amikor megházasodtam" – viccelődött az asszony utalva arra, hogy milyen képtelenség ez a pletyka – írta az Indepentdent.

Arról is beszélt, számára kissé bántó, hogy állandóan azt mondják, milyen szerencsés, amiért kifogta magának Hugh Jackmant.

„Mintha a tombolán nyertem volna. Az emberek nem is veszik észre, mennyire illetlenség ezt mondani"

Deborra tehát igyekezett tisztázni, hogy férje igenis a nőket szereti, és alaptalanok a pletykák.