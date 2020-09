Ahogy azt korábban megírtuk, súlyos műtéten esett át nyár elején Balázs Klári, a rehabilitációja még most sem fejeződött be. A komoly beavatkozás ellenére azonban nem tud lemondani a magassarkú cipőről, hiszen mindig is ebben érezte jól magát, ebben szeret színpadra állni, a női mivoltának szerves részét képezi.

Mint kiderült, Korda György komolyan vette felesége szívfájdalmát, és addig kutakodott, míg nem talált megoldást a problémára. Senki sem gondolta volna, hogy egy kis lila virág lesz a titok nyitja.