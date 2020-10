Eddig még nem láthattuk Tatár Csilla kislányát, Mimit. A műsorvezető ezúttal kivételt tett és egy hetilapban megmutatta a kisbabát.

Az interjúban a többi között arról is vallott Csilla, miért költöztek el szeretett lakásukból, amikor a pici még csak 8 napos volt.

„Biztos voltam benne, hogy soha nem költözünk el onnan. De a koronavírus első hulláma alatt, amikor kijárási korlátozás volt, számunkra is kiderült, hogy a gyereknek a kert mennyit jelenthet. Ráadásul a férjem sűrűsödő home office-napjai miatt szükség lett a két gyerekszobán kívül még egyre. Így 8 napos volt Mimi, amikor összepakoltunk, a szüleim és a testvérem mellé kiköltöztünk mi is az agglomerációba" - mesélte a Story Magazinban Csilla, aki auzt is elárulta, második gyereke érkezése óta úgy érzi, kerek az élete és helyre állt a világ rendje.