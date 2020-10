A népszerű lemezlovas, Bárány Attila több, mint 30 éve áll a lemezjátszók mögött és az évtizedek alatt soha nem hagyott alább a lelkesedése, a mai napig imádja, amit csinál. A Life.hu-nak arról mesélt, hogy mi a titka annak, hogy ilyen hosszú idő után is az élvonalbeli dj-k táborát erősíti és őszintén nyilatkozott arról is, hogy most 17 éves lánya milyen sűrűn látogatja a bulijait, illetve, hogy miért szent és sérthetetlen számára egy éjszakai zenélés után is a vasárnapi családi ebéd.