A két csodaszép fehér delfin, Little White és Littly Grey tavaly nyáron szabadult ki egy Kínában található akváriumból, ahol táplálékért cserébe különböző trükökkel és mutatványokkal szórakoztatták a turistákat.

A két belugát az izlandi SEA LIFE Intézet vette a szárnyai alá, akik a Klettsvik-öbölben található intézményünkben vigyáznak rájuk. Több, mint egy éve azon dolgoznak, hogy a szabadon engedésük zökkenőmentesen történjen és mire elérkezik az idő, magabiztosan és nyugodtan indulhassanak útjukra a delfinek.

A SEA LIFE Intézet vezetője, Andy Bool örömmel számolt be arról, hogy milyen óriási fejlődésen mentek keresztül a delfinek, olyan jól sikerült a rehabilitációjuk, hogy nemrég a nyílt vizre is kiengedték őket.

"Megfelelően, jó étvággyal táplálkoznak, könnyen alkalmazkodtak a természetes környezetükhöz és a kültéri elemekhez is. Fokozatosan ismertettük meg velük az öböl világát, ám csodálatos élmény volt végignézni, ahogy együtt úsznak, és mélyre merülnek a nyílt vízben a többi élőlény közé. Látszik, hogy Little White és Little Grey mennyire élvezik, hogy visszatértek" - mesélte elégedetten Bool.