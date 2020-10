Joanna Chamberlain hosszú és rögös utat járt be, mielőtt elfogadta és megszerette saját testét.

Általános iskolában kezdődtek az önmagával és a testével kapcsolatos vívódásai, amikor kamaszkorában hirtelen megnőttek a mellei. Míg más barátnőjének, osztálytársának nem volt szüksége melltartóra, ő nagyon szégyellte és mindenáron takargatni akarta egyre duzzadó kebleit - írja a The Sun.

A helyzet akkor fordult jobbra, amikor Joanna megismerkedett a férjével, Patrickkel, aki úgy szerette és fogadta el feleségét, ahogy van és ez az akkor fiatal lánynak is rengeteg erőt adott. Joanna hiába volt boldog a házasságában, a gyerekek érkezése, a mindennapi teendők elvégzése mellett nem volt ideje magára, ami meg is látszott alakján, hamar felkúsztak rá a kilók, ami a mellbőségét is jócskán megnagyobbította.

Egyre rosszabbul érezte magát a bőrében, majd egyik belenézett a tükörbe és elhatározta, hogy változtat azon, amit lát. 51 évesen életmódváltásba fogott, egészségesen táplálkozott, rendszeresen sportol és az önelfogadásra is rengeteg időt szánt. A sok munka megtette a hatását, Joanna visszanyerte alakját és végre jól érezte magát a bőrében, megszerette melleit. Vgére elkezdett szexi melltartónak és toppokat is viselni, amire már hosszú évek óta nem volt példa.

Egy modell ügynökség nemsokkal ezután felfigyelt az asszonyra és arra kérték dolgozzon velük az egyik kampányukban. A fotózáson félmeztelenül állt modellt, ami olyan erőt, önbizalmat adott neki, hogy hogy soha nem érezte magát korábban ilyen szexinek és sugárzónak.

Azóta eltelt pár év és a gyöönyörű Joanna modellként dolgozik.

Azóta már a haját sem festeti, megbékélt őszülő tincseivel, ami valljuk be, mesésen áll neki.

A Joannáról készült félmeztelen fotókat itt tekinthetitek meg.