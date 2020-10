A bor azonban amellett, hogy igazi élvezeti cikk és a borhoz szükséges szőlő betakarítása sok helyen valódi társasági esemény, számos pozitív, az emberi szervezet számára kedvező hatással is bír. A szőlőben ugyanis polifenolok, flavonoidok és antioxidánsok találhatóak, emellett pedig remek kálium, foszfor és fluorid forrás.





De miért is jó bort inni?



SzívbarátA borban található fenolok támogatják a véráram működését, így napi 1-2 pohárka csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának veszélyét.



KoleszterincsökkentőSzintén a fenoloknak köszönhetően a borfogyasztás jó hatással van a koleszterinszintre, ugyanis meggátolja, hogy a „rossz" koleszterin lerakódjon az érfalakban.

VérröggyilkosA mértékletes borozgatás meggátolja a vérrögképződését, így megelőzheti a stroke illetve a szívinfarktus kialakulását is.



GyulladásgátlóA borban található polifenolok gyulladásgátló hatással is rendelkeznek és képesek bizonyos kórokozók aktivitását gátolni.



MemóriajavítóBizonyos, a borban található vegyületek serkentik az agy vérellátását, valamint az oxigén és a glükóz áramlását, frissen tartva így a memóriát.



Anti agingJelentős antoixidáns tartalmának köszönhetően 1-2 pohár bor kifejezetten fokozza a bőr rugalmasságát, valamint gátolja az öregedés jeleinek kialakulását.

ImmunerősítőA borban található antioxidánsok vírusellenes hatással bírnak, így általánosságban erősítik az immunrendszert.



ZsírégetőA bor segít a hason keletkező, legnehezebben ledolgozható zsírréteg eltüntetésében magas antioxidáns tartalmának köszönhetően.



Vércukorszint szabályozóBár az alkohol nem éppen a cukorbetegek legjobb barátja, a vacsorához elfogyasztott 1 pohár bor segíthet a vércukorszint normalizálásában is.



A must, a murci és a bor az emberiség kezdete óta jelen van a legtöbb kultúrában, s a fenti hatásokat tekintve, ez nem is csoda. Egyre azonban ügyeljünk... Bár a borozgatásnak számos előnye lehet, pozitív hatását csak mértékkel fogyasztva tudja kifejteni, így egy jó palack felnyitásakor tartsuk szem előtt az örök igazságot, amely most is igaz: A kevesebb néha több!