A D-vitamin az egyetlen vitaminfajta, amelyet a szervezetünk saját maga is képes előállítani. Ez egy zsírban oldódó vitamin, amely a szervezetünkben raktározódik. A D-vitaminon belül három vitamint is megkülönböztetünk: ezek a D1-, D2- és D3-vitaminok, az előbbiek közül a legjobban a D3-vitamint képest felhasználni a szervezetünk. Ahogyan korábban említettük a D3-vitaminhoz legkönnyebben a napfény által juthatunk hozzá, mégpedig úgy, hogy napfény UVB-sugárzásának köszönhetően D-vitamin képződik a bőrben, ami később a májba kerül, onnan a vesébe, ahol már kalcitrol hormonként dolgozik tovább. A napfényen kívül azonban léteznek más források is, amelyek bevitelével a naphiányos időszakban is pótoljuk a szervezet vitamin ellátottságát. Ilyen források a különböző élelmiszerek, mint például a tojás, a különböző tejtermékek, a hal, a gomba, halmájolajak, a máj, a zabpehely. Amennyiben nem fogyasztjuk az imént említett élelmiszerek nagy részét, abban az esetben táplálékkiegészítő tabletták szedése ajánlott.

Bár ősszel és tavasszal jóval kevesebb a napsütéses órák száma, mint a tavaszi és a nyári időszakban, naponta legalább 30 percet szükséges a levegőn tartózkodni. Aki egész nap bent kuksol a lakásban vagy az irodában és nem szán időt arra, hogy a friss levegőn töltsön egy kis időt, nagyfokú D-vitamin hiánnyal kell számolnia. A D-vitamin ugyanis nemcsak az immunrendszerre és a különböző szervek, csontok megfelelő működésére van hatással, hanem az ember közérzetére, hangulatára is. Ha az őszi, téli időszakban is rendszeresen fogyasztunk D-vitaminban gazdag élelmiszert, legalább napi 15-30 percet kint tartózkodunk a levegőn, a korai sötétedést és a hideg, téli kabátos hónapokat is sokkal könnyedebben át tudjuk vészelni, kevésbé leszünk depisek és lehangoltak.

Mire jó még a D-vitamin?Immunerősítő

Az immunrendszer megfelelő működéséhez elengedhetetlen a D-vitamin, amely segít az influenzaszerű megbetegedések és a koronavírus elkerülésében is. Minél ellenállóbb és különféle vitaminokban gazdag a szervezetünk, annál könnyebben számol le az őszi, téli megbetegedésekkel.

Erősíti a csontokat

A D-vitamin már kisgyermek korban nélkülözhetetlen, mivel elősegíti az egészséges csontozat és a vázrendszer kialakulását. A csontok és az ízületek egészségének megőrzése érdekében fontos a D-vitamin, mivel ennek hiányában gyengülnek a csontok, törékenyebbek, gyengébben lesznek és egyre többször fordul elő csont- és izomfájdalom. A D-vitamin szedésével megelőzhető a csontritkulás és az időskorban gyakran előforduló csonttörés is.

Védi a fogakat

Ha valakinek nem jut elegendő D-vitamin a szervezetébe, egyre több fogproblémával találja szembe magát, ugyanis a szuvasodás, a fogvesztés és a fogínyproblémák főként a D-vitaminhiány miatt alakulnak ki, amelyeket ha nem kezelünk időben visszafordíthatatlan következményei lesznek. D-vitaminnal nemcsak megelőzhetjük az ínysorvadást, hanem akár vissza is fordíthatjuk a folyamatot.

Véd a daganatos betegségek ellen

Ha nem tartózkodunk eleget napon, illetve a téli időszakban nem pótoljuk az UVB-sugarak által termelődő D-vitamint nagy eséllyel növeljük a daganatos betegségek kialakulását a szervezetünkben. Abban az esetben is ajánlott a D-vitamin szedése, ha valaki küzd a halálos kórral, ugyanis kutatások bebizonyították, hogy a nagy dózisban szedett D-vitamin a kemoterápiával együtt megnöveli a gyógyulási potenciált.

TévhitekSokan úgy gondolják, hogyha ősszel és télen szoláriumba mennek, akkor azzal helyettesíteni tudják a nyári napfény és ezzel együtt pótolják a szervezet számára szükséges D-vitamin mennyiséget. Ez badarság. A fakó bőr helyett napsütötte színt biztosít a szoláriumozás, de a szolárium csövekből érkező UVA-sugarak, a napfénnyel ellentétben nem stimulálják a bőrben a D-vitamin termelését.

Ha 11 és délután 3 óra között égetjük magunkat órákig a napon, azzal nem fog több D-vitamin a szervezetünkbe jutni, sőt, az erős sugárzásnak köszönhetően a bőrünket károsítjuk csak vele. A töménytelen napozás helyett elegendő a reggeli és a kora esti órákban 15 percet fényvédő krémek nélkül a napon eltölteni. Ilyenkor nem olyan erős a napsugárzás, így mindenféle következmény nélkül juttatjuk a szervezetünkbe a kellő D-vitamin mennyiséget.