Idén töltötte be az ötvenet Geszler Dorottya, ami azok után szinte hihetetlen, hogy megmutatta, hogyan is fest bikiniben. A sztár szinte alig változott valamit a '89-es szépségverseny óta.

Geszler Dorottya nevét akkor ismerte meg az ország, amikor 1989-ben részt vett a Miss Hungary szépségkirálynő-választáson 19 évesen. Ugyan „csak" a harmadik helyezést érte el, de mindenki felfigyelt a bájos fiatal lányra. Nem csoda, hogy ezután műsorvezető lett a Magyar Televíziónál.

A sztár idén töltötte be az ötvenet, de húsz évet is letagadhatna a korából olyan szuper formában van. Ezt most be is bizonyította: szexi, sárga bikiniben mutatta meg csodás alakját, amit a pilatesnek és az egészséges táplálkozásnak köszönhet.