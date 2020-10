Szinte mindenki felkapta a fejét Curtis szavaira, aki a Sztárban sztár következő adásában Kozsót alakítja majd. A rapper igencsak meglepődött, mikor kiderült, hogy kinek a bőrébe kell bújnia, meglepettségének pedig hangot is adott. Szerinte Kozso magát se vette komolyan, dalait pedig inkább paródiáknak gondolta. Kozso kissé meglepődött a rapper reakcióján. „Soha nem kaptam még igazán negatív kritikát arra, amit csinálok. Csak pozitív visszajelzésekben volt részem. Fantasztikus érzés, hogy a 3-4 éves, a 20 éves vagy a 70 éves korosztály éppúgy szereti a dalaimat. Nekem sosem volt ciki, amit csinálok" – mondta a 95.8 Sláger FM-en Kozso, aki egy percig sem akadt ki Curtis szavain. „Nincs gond azzal, amit mondott, igaz, kicsit fura volt a hozzáállása. Nem baj, ha nem tetszik mindenkinek az, amit csinálok, nem vagyunk egyformák. Ismerjük egymást, összefutottunk fellépéseken, gratuláltam neki a kisfia születésekor. Nincs köztünk rossz viszony" – tette hozzá Kozso, aki egy pillanatig sem érezte sértve magát. „Nem szeretnék háborúzni, nem szeretnék emiatt úgy elkezdeni egy napot, hogy bárkinek is rossz érzése legyen. Igyekeztem jó partner lenni, így már oda is adtam néhány fellépő ruhámat, illetve a nyakláncomat, ami már 33 éve kísér a pályán. Ha szeretnék, nyugodtan használhatják ezeket is a produkcióhoz. Próbálok a dolgokhoz pozitívan hozzáállni, az a fontos, hogy jól sikerüljön ez a produkció. Nekem leginkább ez számít" – mondta a Sláger Reggel műsorvezetőinek, Pordán Petrának és Viktorin Tamásnak Kozso.