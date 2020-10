Mint ahogy arról korábban mi is írtunk, Marsi Anikó kilépett a komfortzónájából és a táncparketten próbálja ki magát a Dancing with the Stars műsorában. A hiradós nemrég elárulta, hogy egy egész ruhaméretet fogyott a próbák alatt.

"A táncoscipőt is szoknom kellett, de szép lassan belerázódom mindenbe. Az erőnlétem jó, szuflával bírom a próbákat, hiszen régóta mindennap futok, a speciális mozgásforma az, ami kihívás" - mesélte Anikó a Bors-nak, majd hozzátette, hogy 38-as méretről 26-osra fogyott a próbák alatt.