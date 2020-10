A gluténérzékenységnek több típusa is létezik, ám bármelyik üti is fel a fejét valakinél egy biztos, életmódváltásra lesz szükség. Főleg a kezdeti időkben nehéz eligazodni azon, hogy pontosan mi kerülhet és mi nem a gluténérzékenyek asztalára, így lássunk egy reggeli, ebéd és vacsora ötletet, amelyet a diéta során is bátran lehet fogyasztani.



Tápláló reggeli - TojásmuffinEgészséges és gyors reggelihez kiváló választás lehet egy krémes zabkása, egy ropogós granola vagy müzli. A dobozos készítményeknél mindenképpen figyeljünk oda, hogy ne tartalmazzon a termék búzát, árpát, rozst. A legjobb, ha a csomagoláson szerepel a gluténmentes felirat.

Tartalmasabb reggelinek pedig készíthetünk egy igazán gazdag tojásmuffint, amely garantálja, hogy délig ne éhezzünk meg.



Hozzávalók:

6 tojás

12 szelet bacon

1 piros húsú paprika

2 szál újhagyma

15 dkg sajt

só

bors



Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 200 C°-ra. A muffinformákat (a legjobb, ha szilikonos) béleld ki a baconnel, úgy hogy 1 mélyedésbe 2 szalonnacsíkot helyezel. Vágd apró kockákra a paprikát, vékony karikákra a hagymát, a sajtot pedig reszeld le. A tojásokat üsd egy tálba, habard el a sóval és a borssal, szórd bele a reszelt sajt felét, a paprikát és a hagymát, majd a masszát adagold ki a baconnel bélelt muffinformákba. A tetejükre szórj sajtot és süsd őket 15-20 percig.

Könnyű ebéd - Borsós- citromos-sajtos rizottóEbédre a gluténérzékenyek ehetnek főzeléket, amelyben nincs rántás vagy habarás, salátát, húst rizzsel vagy krumplival, levest, de egy különleges borsós-citromos-sajtos rizottó is kellő lendületet biztosít a nap további részére.



Hozzávalók:

1 közepes fej hagyma

20 g vaj

150 g borsó

200 g kerekszemű rizs

1 liter alaplé (zöldség vagy hús is lehet)

1 citrom lereszelt héja és leve

100 g reszelt sajt (legjobb a parmezán, de a trappista is megfelelő)

só

bors



Elkészítés:

A vajon pirítsd meg a hagymát, majd dobd rá a rizst. A keveréket forgasd jól össze, hogy a hagymás vaj mindenhol bevonja a rizsszemeket, majd adj hozzá annyi alaplét, amely éppen elfedi. Állandó kevergetés közben főzd addig, amíg a rizs magába nem szívja az összes folyadékot, majd locsolj rá egy újabb adagot. Ezt addig ismételd, amíg a rizs meg nem fő. Ha elkészült, ízesítsd sóval és borssal, add hozzá a borsót (ha fagyasztott vagy friss volt, akkor előtte főzd meg!), a citrom levét és héját, majd óvatosan forgasd össze. Legvégül szórd bele a sajtot és már tálalhatod is.



Vacsora - Zellerkrémleves

Vacsorára szintén jó ötlet egy könnyed saláta lazaccal vagy grillezett csirkével, egy frittata, de a krémlevesek is igazi jolly jokerek, hiszen gyorsan és könnyen elkészíthetőek, ráadásul a kellő feltétekkel nagyon laktatóak is.



Hozzávalók:

1 nagy zellergumó

2 közepes krumpli

1 doboz tejföl

só

bors

Elkészítés:

A zellert és a krumplikat hámozd meg, vágd nagyobb kockákra és egy lábasba tedd fel őket főni annyi vízzel, amennyi éppen ellepi őket. Ha megpuhultak egy botmixerrel pépesítsd a zöldségeket, valamint sózd és borsozd. Amennyiben túl sűrűnek találod, hígítsd vízzel vagy alaplével. A tejfölt tegyed egy kisebb tálba, adj hozzá egy merőkanálnyi levest és jól keverd össze – ennek köszönhetően kiegyenlíted a hideg tejföl és a forró leves hőjét, így nem fognak kicsapódni a fehérjék -, majd add az egészet a krémleveshez és keverd át. Ezután már ne forrald fel ismét a levest! Szedd tálakba a vacsorát, szórd meg frissen őrölt borssal és kínálj hozzá félbe vágott főtt tojást, szalonnapörcöt vagy „százlábú" – gluténmentes! - virslit.