Szegedi Fecsó a szeptember 24-i Glamour Women of The Year díjátadón 16 évvel fiatalabb párja nélkül jelent meg, ami igencsak szemet szúrt a sajtónak.

Már akkor sejteni lehetett, hogy talán zátonyra futott a kapcsolatuk, pár napja pedig napvilágot is látott a hír, miszerint szétmentek. Így Szegedi Ferenc ismét a szingli férfiak táborát erősíti. Azonban most kiderült vajon mi okozhatta a szakítást.

Viviennel elvileg azért szakított Fecsó, mert nem bírja elviselni, ha valaki beleszól az életébe. Ezért is akart elválni feleségétől is, Luxus Vivitől is. Elmondta, hogy jelenleg abszolút nem vágyik újabb kapcsolatra, az elköteleződés helyett inkább élvezi, hogy senki sem kéri számon. Emellett szabadidejében sportol, és a héten több napot kisfiával, Edwarddal tölti - írja a Bors.