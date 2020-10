A pénteki Újholdat követően a hétvégén már feltöltődhetünk a Növő hold energiáinak segítségével. A hét dolgosabbik részén is akad bőven tennivaló, bár sok feladatnak kétszer is neki kell futni. Lesz bennünk elég tetterő, akarat és kitartás, ugyanakkor talán mégsem most születnek a kiemelkedő eredmények. Sok dolgot annyira meg akarunk valósítani, hogy alkalmanként túllőhetünk a célon. Tervezetten és okosan lépegessünk aktuális céljaink felé. Nem baj, ha kettőt előre, egyet hátra lépünk, így biztos a célba érés.