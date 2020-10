Hódi Pamela is azon hírességek táborát erősíti, akik a koronavírus-járvány második hullámában elkapták a vírust. A sztáranyukát egy fotója miatt rengeteg támadás érte, ő azonban kiállt magáért.

Az verte ki a biztosítékot a modell követőinél, hogy Pamela a minap egy plázában maszk nélkül fotózkodott. Nem hagyta magát, és szinte azonnal válaszolt a támadásokra.

„Páran megjegyeztétek, hogy Pamela nem vettél fel maszkot. Hol volt a maszk? Képzeljétek viseltem maszkot a plázában, csak egy fotó erejéig vettem le, sőt, amikor ettem egy hamburgert, akkor is levettem, és amikor ittam, akkor is. Ilyeneket csináltam én, aki, mivel most átestem a víruson, egy jó darabig nem tudok átadni semmit és engem sem tud megfertőzni senki" – írta Pami.

A képet ide kattintva tudod megnézni.