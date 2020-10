Hihetetlen, de 50 éves lett Gaál Noémi! A sztár nem szeretne visszatekinteni, inkább előre néz, és izgatottan várja a következő évtizedeket, amelyeket kicsit már másképpen szeretne leélni. Az időjós arról is mesélt, milyen az együttélés kedvesével.

Nem kesereg az 50-es szám miatt Gaál Noémi, hiszen elégedett az életével. Viszont néhány dolgon azért szeretne változtatni a jövőben.

„Azt gondolom, vagyok már egy olyan pontján az életemnek, hogy egy picit letehessem a dolgaimat, többet törődjek a saját igényeimmel. Kevesebb kötelezettséget, kötöttséget szeretnék." – árulta el Blikknek.

Az időjós új szerelméről is mesélt, akivel tavaly találtak egymásra.

„Több mint egy éve együtt is élünk, csiszolódunk egymáshoz. Tervezünk, építjük a mi kis saját szeretetteljes közösségünket. Bizalommal vagyunk egymást iránt."

Arra a kérdésre, miszerint megváltozott-e az új kapcsolatában így felelt:

"Persze, de ez természetes, hiszen más emberrel másképpen éljük meg az érzéseket."

Sajnos Noémi a koronavírus miatt nem tudja úgy megünnepelni 50. születésnapját, mint ahogy szerette volna.

„Önző módon, az is bosszantó, hogy a szülinapomat sem tudom abban a formában megünnepelni, ahogy ezt normális esetben tettem volna. Hiszen jó eséllyel elutaztam volna" - vallotta be a sztár, de azért hozzátette igyekszik majd így is kiélvezni a nagy nap minden percét.