Noémi ezúttal az edzőként is dolgozó Kisóval csinált végig egy tornát. Az időjósnak mindig is bomba formája volt. Ez nem véletlen, sokat tesz érte. Noémi elárulta, heti kétszer másfél órát edz személyi edzővel, és egy órát teniszezik. Hosszú évek óta része a sport a mindennapi életének. És hogy ezt hogy sikerül beiktatni az idejébe? Íme a válasz:

„Közel harminc éve rendszeresen sportolok. Szerintem az a titok, hogy kötelezően elvégzendő feladatnak kell tekinteni. Mint ahogy rendszeresen járunk kozmetikushoz, esetleg külön nyelvórára, nekem a sport is fixen be van iktatva az életembe. Kilencvenöt százalékban betartom, így nem csúszik ki az irányítás a kezem közül." - mesélte Noémi a Storynak.

Emellett odafigyel az étkezésre is, szinte teljesen kiiktatta az étrendjéből a feldolgozott élelmiszereket, a cukrot és a fehér lisztet. Ráadásul a bűnözés sem jöhet szóba nála.

„A rendszerességet nehéz betartanom, hiszen állandó rohanásban vagyok, időhiányban szenvedek. Általában van nálam banán, energiaszelet, ha kimarad egy-egy étkezés, akkor ezekkel pótlom. Nem szoktam bűnözni, nem vagyok édesszájú, és egy zacskó chips is úgy három hónap alatt fogy el."

Kisó elárulta, azt tapasztalja, a legtöbben az időhiányra hivatkozva nem mozognak eleget, pedig szerinte elég napi néhány perces otthoni torna is csodákra képes.