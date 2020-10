Nem sokat táncolt eddig Marsi Anikó, most viszont napi több órát kell gyakorolnia a Dancing with the Starsra, ami bizony azért megviseli őt.

Nem tartja magát nagy „partarcnak" Marsi Anikó, korábban nem sokat táncolt, most viszont ez teszi ki a mindennapjait. A Dancing with the Stars nagyon sok gyakorlást igényel tőle, ami kissé megviseli a testét. Korábban is rendszeresen sportolt, rengeteget fut, de ez mozgásforma teljesen más.

„A forgatásokhoz, pörgetésekhez, pördülésekhez nem igazán voltam hozzászokva. Esni nem estem, de ez kissé igénybe vette a testemet, nem mondom, hogy semmilyen fájdalmam nem volt. De ilyen a sport" – mesélte a Ripostnak.

A rengeteg próba mellett a futásra, sőt az evésre sem jut sok ideje.

„Most csak hetente háromszor, négyszer futok egy órát, este alig várom, hogy beboruljak az ágyba! Az étkezési szokásaim annyiban változtak, hogy sokkal kevesebb idő jut a reggelire és az ebédre, de vacsorára sajnos bepótolok mindent" - vallotta be Anikó.