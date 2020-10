A héten Alekosz mellett Baukó Éva is főz a Life TV-n futó Vacsorakirály című műsorban. Az első nap Éva látta vendégül a többieket, akik a ledöbbenéstől nem hittek a szemüknek: a drága steak után kockacukrot kaptak desszertnek.

A botrányairól híres, Baukó Éva már az első nap sem hagyta unatkozni a vendégek idegszálait a Vacsorakirály című műsorban.

Az 50 ezer forint értékű főétel után már nem gondolta, hogy még desszertet is tálalnia kellene a vendégeknek. Annyira ideges lett, hogy kockacukrot tett le végül a többiek orra elé.

"Megmutatom, hogy kell megenni. Különben is a steak nagyon drága volt, 50 ezer forint volt. Nem gondoltam, hogy desszertre is szükség van. Én jóllaktam, Alekosz jóllakott, 50 ezres kajáról beszélünk. Most ez komoly? Egy kicsit felpaprikáztam magam, azért kaptak kockacukrot. Nesztek, lovak" - mondta Éva a műsorban.