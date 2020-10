Az énekes nem titkolja, hogy a latin szépség formás vonalain – ahogy férfitársainak – úgy neki is megakad a szeme. Emilio vallomásához feleségének is volt néhány szava.

Az elmúlt hetek-hónapok nemcsak az egészséges életmód és az edzés körül forognak az Emilio famíliában, hanem a tánc körül is. A családfő ugyanis gőzerővel készül a Dancing with the Stars adásaira, ahol tánctudásáról kell számot adnia. Családja egy emberként szurkol az énekesnek. Annyira izgultunk Emilért az élő show-ban, hogy szinte vert a víz, majdnem elájultam. Szerettem volna, ha minden úgy sikerül, ahogy eltervezték a táncpartnerével. Alig vártam, hogy vége legyen a produkciónak, már pattantam is fel, hogy sikítva megtapsoljam őket" – mondta Tina, aki egy percig sem féltékeny amiatt, hogy férjét egy másik hölgy közelségében látja. „Szó sincs féltékenységről, a tánc ilyen, kell bele a tűz, a szenvedély. Ráadásul Emilio olyan hölggyel táncol, - Tóth Orsolyával - aki nemcsak profi, de a világ egyik legkedvesebb embere, tüneményes! A legjobb kezekben van a férjem" – tette hozzá Tina, akinek férje nem titkolja, egy valaki mégiscsak megragadja a figyelmét a mezőnyben.

„Gabriela Spanic elképesztően csinos, nincs ezen mit szépíteni, mikor előttem áll vagy táncol nem lehet nem észrevenni a tökéletes formáját. Ráadásul olyan bomba alakkal rendelkezik, amit megkoronáz egy elképesztő vonalvezetésű 'bul'. Nincs olyan ember, aki szó nélkül menne el mellette" – ajnározta Emilio a sorozatsztárt, amihez feleségének is volt néhány szava.