Pap Rita és Bodnár Attila őszintén vallottak azokról a nehézségekről, amelyekkel most küzdenek.

Ahogy azt korábban megírtuk, Pap Rita és Bodnár Attila 16 év után döntöttek úgy, hogy visszaköltöznek Magyarországra. Mint kiderült, annak idején azért költöztek Ausztriába, hogy biztosítsák gyermekeik jövőjét, és mostanra ők már sínen vannak.

A sztárpár azonban a koronavírus-járvány miatt komoly anyagi problémákkal küzd, hiszen a koncertjeik többségét le kellett mondani:

"Az ausztriai ház ráadásul nem is a sajátunk, Bükfürdőn viszont van egy gyönyörű otthonunk, ahova visszatérhettünk, és amit olcsóbb is fenntartani. Ausztriában nagyon drága az élet, ráadásul a járvány miatt a bevételeink is megcsappantak.

Évente 70-80 fellépésünk szokott lenni, azonban idén mindössze 5 volt,

kettő még tavasszal a karantén előtt, és azóta három. Így sajnos nekünk is segélyért kell folyamodnunk. A döntésünkben különösen fontos szempont volt, hogy itthon kedvezőbb a megélhetés, és biztonságosabb is, Bükfürdő tényleg a béke szigete" - írta meg a Story Magazin.