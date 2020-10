Megterhelő időszakon megy keresztül Hadas Krisztina, akinek a sok munka mellett alig jut ideje másra. Bár az elmúlt időszakban jelentkeztek nála egészségügyi problémák, nem tulajdonított neki jelentőséget és ennek meg is lett az eredménye: előfordulhat, hogy a jobb fülére végleg elveszíti a hallását.

"Csakis saját magamat hibáztathatom. Leadási határidő volt, készült a koronavírus előtt elkezdett új évad befejező hat része, folyamatosan forgattunk, hiszen attól, hogy én nem hallok, a gyerekek még megszületnek. Szédültem is, de aznap is volt dolog bőven, így nem foglalkoztam vele. Arra gondoltam, csak be van dugulva, és majd elmúlik. Aztán teltek a napok, és ugyan a szédülés elmúlt, a jobb fülemre továbbra is süket voltam, de egyszerűen nem volt időm orvoshoz menni. Illetve minden mást a probléma elé helyeztem, és ez nagy hiba volt" - mesélte a történteket a Blikknek Kriszta.

A család, barátok hosszas kérlelése után Kriszta végül elment orvoshoz, ahol egyből kiderült, hogy komoly a baj.

"Az orvos azonnal kórházba fektetett, napokig szteroidos infúziót kaptam, de már nem hatott. Műteni kellett. A fülem mögül vett zsírszövetből pótolták a hallócsont körül elhalt szöveteket. Ez még csak az első lépés volt, hogy sikerül-e megmenteni a hallásomat, körülbelül fél év múlva derül ki. Bevallom, nem vagyok túl boldog, hiszen ki látott már süket riportert?" - mondta Hadas.

A riportert teljesen ledöbbentették a történtek, úgy érzi, ez egy jel volt, hogy jobban oda kell figyelnie magára.

"Amint leadtam a következő részeket, visszaveszek egy kicsit a tempóból, és életmódot is váltok. Muszáj most már odafigyelnem magamra" - mondta Hadas Kriszta.