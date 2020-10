Megérkezett az ősz, és ezzel együtt a hűvösebb idő is. A ruhák, kiegészítők, sminkek és manikűrök színei is igazodnak az időjáráshoz: míg nyáron az élénk, vidám árnyalatoké a főszerep, ősszel előtérbe kerülnek a sötétebb, ősziesebb színek. De mi a helyzet a 2020-as körömtrenddel? Mutatjuk, melyek a legütősebb körömszínek!

Ha az őszre gondolunk, rögtön eszünkbe jut egy őszi erdő. Ebben az évszakban tarka levelek borítják a fákat, és a lábunk alatt ropogó avar is ezer féle színben pompázik. A 2020-as ősz körömtrendje nagyon változatos: az őszi szüret árnyalataitól az erdőig sokféle megtalálható a palettán. Vegyük sorba, melyek azok a színek és minták, amik idén ősszel igazán divatosnak számítanak!

SzínekKorall rózsaszín

Ez a világos, korallok ihlette rózsaszín az őszi manikűr egyik legszebb színe. Tökéletesen illik a sötétebb árnyalatokhoz, és gyönyörű, őszi virágok, levelek is festhetőek vele. Ez a púderes árnyalat az őszi szettek nagy részéhez is passzol, és ha rápillantasz a körmödre, garantáltan jobb kedved lesz. Bátran ajánljuk azoknak, akik a világosabb színeket szeretik magukon!

Szőlőszín

Idén ősszel is divatos a bordó árnyalat, aminek a színe leginkább az érett vörösborhoz hasonlít. Az idei ősznek ez olyannyira alapszíne, hogy aki eddig a pirosat preferálta, az is garantáltan magáénak érzi. Ez a bordós árnyalat minden ruhához passzol, és igazán nőies.

Lazac piros

A pirosas, vagy már-már rózsaszínes lazac piros árnyalat egy vidámabb szín, ami leginkább az őszi virágok színeire emlékeztet. Ez a divatos szín tökéletesen mutat a körmön ősszel is: ha nem kedveled a sötét árnyalatokat, ez lesz a te színed, és a jó hír, hogy a lazac piros más, sötétebb, matt színnel kombinálva is szuperül néz ki.



Áfonya kék

Az áfonya és a világos kék tökéletes keveréke azoknak való, akik szeretik a feltűnőbb árnyalatokat. Ez a szín tökéletesen kombinálható a fentebb említett szőlőszínnel, de ha mintát festünk belőle egy sötétebb alapszínre, akkor is látványos. Az áfonya kék matt verziója is izgalmas lehet.

Erdő zöld

Ha ősz, akkor barna és zöld. A zöld idén divatos árnyalata nagyon misztikus: ezt látva a körmön szinte azonnal egy őszi erdőben érezheted magad. Ha kedveled a zöld árnyalatait, mindenképp próbáld ki ezt is!

Nude

A nude színek idén ősszel is hódítanak. A barna világosabb árnyalataitól a teve, vagy kávészínen keresztül a csillogósig sok féle szín divatosnak mondható. Ha elég bátor vagy, használd nyugodtan a nude különböző árnyalatait, és fesd mindegyik körmöd más színűre. Hidd el, a nude így is jól mutat a körmökön!

Átlátszó

Bár elsőre azt gondolhatnánk, hogy kiment már a divatból az átlátszó körömlakk, van egy jó hírünk: idén ősszel újra divatosnak számít a rövidre vágott köröm, átlátszó, kissé csillogós lakkal borítva.

Fekete

Tévhit, hogy csak a rockerek vagy punkok festik feketére körmeiket, ez a letisztult körömszín ugyanis óriási favorit. Az idei szezonban a fekete körömlakk a nagy visszatérő, méghozzá nemcsak fényes, de matt verzióban is. Ha szeretnéd feldobni a feketét, válassz a fent említett színes árnyalatok közül egyet – jól mutat pl. korall rózsaszínnel -, vagy díszítsd színes, őszi matricákkal, nyomdával, esetleg strasszokkal a körmöd.

MintákFordított francia lakkozás

A fordított francia lakkozásnál a köröm tövénél található holdacskákat hangsúlyozzuk. Idén különösen divatosnak számít ez a fajta lakkozás: ha nagyon trendi akarsz lenni, fesd, vagy festesd pirosas árnyalatúra a körmöd, és hagyd világosan a „holdacskát".

Szaténhatású csillogás

A szaténhatású fények elfeledtetik velünk a búskomor időjárást, és kellőképpen ellensúlyozzák az őszi, sötétebb lakk színét. Ha kedveled a csillogósat, ősszel sem kell lemondanod róla!



Tintafoltok

Az ink-blot, azaz a tintafoltszerű minta a körmön az idei ősz egyik legkülönlegesebb trendje. Gyakorlatilag bármilyen színből megvalósítható, és sokféle mintával kombinálható. Ha bevállalósabb vagy, bátran próbáld ki színesben is, ha viszont a letisztult formákat szereted, nem ez lesz a kedvenced.

Márvány

A márvány mintás köröm nem újdonság a köröm trendeket illetően. Nagyon elegáns, kifinomult, és az idei évben is divatosnak mondható. Barnás árnyalatokkal elkészítve olyan hatása van, mintha luxus márványlap került volna a körmeinkre.