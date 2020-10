Bár olyanról is hallani, hogy a meny és az anyós jó viszonyt ápol egymással és a férj édesanyja nem szól bele a gyerekek magánéletébe, többségében ennek az ellenkezőjéről számolnak be az érintett felek. Néhány feleség most beszámol olyan esetekről, amelyek jól mutatják, hogy néha igenis mérgező tud lenni az anyóssal való kapcsolat - írja a Ripost.

"Az esküvőt szerveztük a férjemmel, mikor váratlanul betoppant hozzánk a leendő anyósom. Bár egyből mondtam neki, hogy a fia nincs itthon, jöjjön vissza máskor, ő határozottan közölte, hogy hozzám jött és csak annyit akar mondani, hogy reméli, hogy a fia meggondolja magát és nem fogunk összeházasodni. Lefagytam a mondata hallattán."

"Sikerült egy sznob anyóst kifognom, aki alig akart eljönni a vidéki esküvőmre. Végül mégis eljött, de a szertartás végig fintorogta, a lagzi kellős közepén pedig kijelentette, hogy nem bírja tovább ezt a proli közeget és távozik."

"Az anyósom minden családi összejövetelkor elmondja, hogy mennyire bánja, hogy a fia nem az előző barátnőjét vette feleségül, aki sokkal kedvesebb volt és jobban passzolt hozzá. Mindezt a két unokája előtt, akik, ha teljesült volna a mama álma, most nem lennének."

"Az utóbbi időben az anyósom állandóan megjegyzést tett arra, hogy mennyit eszem és hogy nem áll jól, hogy felszedtem magamra pár kilót. Bár megpróbáltam visszafogni magam, egyszer eldurrant az agyam és idő előtt elárultam, hogy terhes vagyok. Paradicsom vörös lett az arca és nem győzött bocsánatot kérni a kijelentéseiért."