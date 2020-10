Ki ne imádna ősszel egy tálka gesztenyével és teával, esetleg forralt borral bekuckózni a fotelba és olvasni, beszélgetni vagy filmet nézni? Valóban, kevés olyan gyümölcs létezik, amelynek az eszegetéséhez olyan jó hangulat társulna, mint a gesztenyéhez, ezért is lehet az őszi-téli szezon egyik legnagyobb slágere. Érdemes otthon is megsütni, de egy hűvös őszi vagy téli sétán az útitársunk is lehet.

A gesztenye amellett, hogy nagyon finom és számtalan módon el lehet készíteni, rendkívül egészséges is. Számos formában megtaláljuk a boltokban, mélyhűtve, pürésítve, védőgázas csomagolásban és liszt formájában is, ezért nem feltétlenül kell téli csemegeként számon tartanunk, de természetesen a legjobb, ha akkor fogyasztunk belőle többet, amikor az idénye van. Hogy miért érdemes szezonális zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, arról ebben a cikkünkben írtunk.

Nézzük, miért is igazi csodagyümölcs a gesztenye!

Vitamin- és antioxidánsbomba

A gesztenye többféle vitamint is tartalmaz. Kiemelkedik B1- és B2-vitamin-tartalma, de C-vitamint és rengeteg E-vitamint is rejt. Utóbbi nagyon fontos antioxidáns, amire nagy szüksége van a szervezetünknek. Az antioxidánsok olyan vegyületek, amelyek segítenek elpusztítani a szabadgyököket, tehát azokat a káros molekulákat, amelyek a szervezetünkben termelődnek, és amelyek számos, köztük rákos betegségek forrásai is. Az E-vitamin az immunrendszerre is jó hatással van, segíti az agyműködést, de a bőr öregedését is késlelteti.

A népi gyógyászatban is használják A nyáron szedett leveléből főzött tea kiválóan alkalmas légcsőhurut, köhögés kezelésére. Levele serkenti a vénás vérkeringést, porrá tört kérge pedig mézzel összekeverve enyhíti a köhögést.

Ásványi anyagok tárháza

A vitaminok mellett természetesen az ásványi anyagok is megtalálhatók a szelídgesztenyében. Leginkább káliumot, magnéziumot, foszfort és vasat tartalmaz. A kálium és a magnézium testünk minden sejtjében megtalálható, elengedhetetlenek a test egészséges működéséhez. Foszforhiány esetén csontritkulás, vashiány esetén vérszegénység alakul ki, a magnézium pedig elősegíti az elengedhetetlen D-vitamin felszívódását, megelőzi a végtaggörcsöket, és javítja a sportteljesítményt is.

Gluténérzékenyek is fogyaszthatják Mivel a gesztenye -hasonlóan a mogyoróhoz és a mandulához- gluténmentes, így a belőle készült lisztet, illetve más termékeket, a gluténérzékenyek is bátran fogyaszthatják. A gluténérzékenységről ebben a cikkünkben írtunk.

Rostjai segítenek az egészség megőrzésében, a fogyókúrában

A szelídgesztenyének igen magas a rosttartalma, ami serkenti az anyagcserét, és javítja a bélműködést. Azt persze nem árt tudni, hogy a rostos ételek csak megfelelő folyadékbevitel mellett fejtik ki jótékony hatásukat. A rostos étrenddel elejét vehetjük többek között az elhízásnak, a székrekedésnek, és csökkenthetjük a szívbetegségek kockázatát is, továbbá stabilizálhatjuk a vércukor- és inzulinszintet is. Rosttartalma miatt jól eltelít, ezért kifejezetten ajánlott a fogyasztása fogyókúrázók számára is. 10 dekában körülbelül 200 kalória van, ami egy uzsonnának vagy tízórainak éppen megfelel, de edzés előtt is jól jöhet, ha lassan felszívódó szénhidrátot szeretnénk fogyasztani. 10 dekában 36 gramm szénhidrát található.

És mi a helyzet a vadgesztenyével? A szelídgesztenye mellett, a vadgesztenye gyógyító hatásai is jelentősek, bár utóbbinak a termése nem fogyasztható. Külsőleg alkalmazva, jó eredményekkel használható az aranyér és visszér kezelésére. Ezek kenőcsök, gélek formájában kaphatóak.

Ahogy említettük, a gesztenye rendkívül sok módon felhasználható, de a legnagyobb kedvencek ezek közül is a gesztenyepüré és a sült gesztenye. Ha otthon sütjük, egyenként vagdossuk be a gesztenyéket, és egy kevés vízzel kicsit spricceljük meg azokat. Ha gesztenyét sütéshez vásárolunk, érdemes a szemeket jól megnézni, és a nagyobbakat és egészségesebbeket kiválasztani, az aprókat pedig püréhez, masszához felhasználni.

Tudtad? A gesztenyefa az egyik leghosszabb életű fa, 500-1000 évig is élhet, és 20 évesen hoz először termést. Mindig is nagy becsben tartották: a rómaiak szerint ott élhet jól az ember, ahol megél a szelídgesztenye. Bő és tápláló gyümölcsének köszönhetően éhínség idején egy fa termése egy ember számára az egész téli élelmezést megoldotta. A gesztenyefa az egyik leghosszabb életű fa, 500-1000 évig is élhet, és 20 évesen hoz először termést. Mindig is nagy becsben tartották: a rómaiak szerint ott élhet jól az ember, ahol megél a szelídgesztenye. Bő és tápláló gyümölcsének köszönhetően éhínség idején egy fa termése egy ember számára az egész téli élelmezést megoldotta.