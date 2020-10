Olyannyira, hogy Katalin tervet eszelt ki arra az eshetőségre, ha a jóképű Vilmos búcsút intene neki. Ugyanis Cambridge-hercege sokáig nem akarta igazán elkötekezni magát, nem hogy házasságot kötni. Vilmos tudta, hogy alaposan meg kell fontolni kivel köti össze az életét, hiszen nem akart úgy járni, mint a szülei.

A szerelmes pár a kezdetektől fogva a rivaldafény kereszttűzében volt, és Katalin sokszor piszkálták azzal, hogy ő semmit se tett le az asztalra. Úgy vélték csak azon jár az esze, hogy mikor kéri meg a herceg a kezét.

Ezért be akarta bizonyítani, hogy nem csupán ennyiből áll az élete. Épp ezért számos jó munkát szerzett magának, mielőtt hercegnő lett, ami rendkívül jót tett az imázsának. Sőt, ez egy fajta biztonsági terv is volt, arra az esetre, ha Vilmos mégis szakítana vele - írja a The Sun.