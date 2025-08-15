Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 15., péntek Mária

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
dokumentum

Furcsa dolgok is szerepelnek Ozzy Osbourne halotti anyakönyvi kivonatán — A rajongók felháborítónak és törvénytelennek tartják a megjegyzést

dokumentum rocklegenda Ozzy Osbourne
Life.hu
2025.08.15.
Három szó szerepel a Black Sabbath nemrég elhunyt frontemberének halotti anyakönyvi kivonatán a foglalkozásánál. Még Ozzy Osbourne rajongóit is felháborította, amit a dokumentumra rávezettek. Bár sokan törvénytelennek tartják, egy ügyvéd szerint nem az.

Ozzy Osbourne halotti anyakönyvi kivonatán három szó szerepel a foglalkozása alatt: dalszerző, előadóművész és rocklegenda. Mivel a halotti anyakönyvi kivonat egy jogi dokumentum, a „rocklegenda” cím némi felháborodást keltett az emberekben. Nem értik, hogy írathatnak a családtagok ilyen és ehhez hasonló kifejezéseket a halotti anyakönyvi kivonatra? Egy ügyvéd elmondta a véleményét arról, hogy a nem odaillő szavak használata illegális-e.

Ozzy Osbourne zenész dedikálja a „Patient Number 9” című albumának példányait a Fingerprints Musicnál 2022. szeptember 10-én a kaliforniai Long Beachen.
Vajon törvényesen van kitöltve Ozzy Osbourne halotti anyakönyvi kivonata?
Forrás: Getty Images

Ozzy Osbourne legenda, de az emberek szerint ezt az anyakönyvi kivonaton szerepeltetni nem jogszerű

Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne legidősebb lánya, Aimée nyújtotta be apja halotti anyakönyvi kivonatát egy londoni anyakönyvi hivatalban. A kivonaton apját dalszerző, előadó és rocklegendaként tüntette fel. Osbourne kétségkívül dalszerző és előadó volt, de a „rocklegenda” cím már inkább szubjektív.

Adam Jones, a HD Claims UK jogi szakértője elmagyarázta, miért szerepelhet mégis a „rocklegenda” cím egy jogi dokumentumon.

„A halotti anyakönyvi kivonat elsősorban jogi dokumentum” – mondta. „A halál orvosi okára vonatkozóan nagyon szigorú szabályok vannak, de a „foglalkozás” mezőben valamivel nagyobb a rugalmasság – valószínűleg így került bele egy olyan kifejezés, mint a „rocklegenda”. A foglalkozás mezőt az informátor – általában egy családtag – által megadott információk alapján töltik ki, és nem ellenőrzik orvosilag vagy jogilag, ahogyan a halotti anyakönyvi kivonat többi részét. Tehát bár szokatlan, nem törvénytelen” — magyarázta el a jogász.

Johnny Depp önmagát is alulmúlta — A sztár Ozzy emlékére lépett fel, de úgy nézett ki, mint egy lepukkant, igénytelen rocker

Hol van már az a kisfiús báj? Hová tűnt a jóképű és vonzó rosszfiú, Johnny Depp? Már rég a múlté. A hétvégén Alice Cooperrel közösen, Ozzy emlékére fellépő sztárra mindent lehetett mondani, de azt, hogy a külsejére igényes lenne, nem igazán.

Közel a vég? — Károly király már csak bottal tud járni, és whiskyvel csillapítja a fájdalmát

„Mindent megteszek, amit tudok” – lihegte a brit uralkodó, miközben egy sétapálcával araszolt norfolki birtokán. Bennfentesek szerint Károly király tragikus beismerése a legújabb jele annak, hogy „vesztes csatát vív” a rákkal.

Elképesztő produkcióval búcsúzott a brit királyi család Ozzy Osbourne-tól - Nézd meg, mi történt a palota előtt

A brit királyi család is elbúcsúzott a Black Sabbath frontemberétől. Ozzy Osbourne és a banda leghíresebb dalát játszotta a brit hadsereg katonazenekara a Buckingham-palota előtt őrségváltáskor.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu