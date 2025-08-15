Furcsa dolgok is szerepelnek Ozzy Osbourne halotti anyakönyvi kivonatán — A rajongók felháborítónak és törvénytelennek tartják a megjegyzést

Ozzy Osbourne halotti anyakönyvi kivonatán három szó szerepel a foglalkozása alatt: dalszerző, előadóművész és rocklegenda. Mivel a halotti anyakönyvi kivonat egy jogi dokumentum, a „rocklegenda” cím némi felháborodást keltett az emberekben. Nem értik, hogy írathatnak a családtagok ilyen és ehhez hasonló kifejezéseket a halotti anyakönyvi kivonatra? Egy ügyvéd elmondta a véleményét arról, hogy a nem odaillő szavak használata illegális-e.

Vajon törvényesen van kitöltve Ozzy Osbourne halotti anyakönyvi kivonata?

Forrás: Getty Images

Ozzy Osbourne legenda, de az emberek szerint ezt az anyakönyvi kivonaton szerepeltetni nem jogszerű

Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne legidősebb lánya, Aimée nyújtotta be apja halotti anyakönyvi kivonatát egy londoni anyakönyvi hivatalban. A kivonaton apját dalszerző, előadó és rocklegendaként tüntette fel. Osbourne kétségkívül dalszerző és előadó volt, de a „rocklegenda” cím már inkább szubjektív.

Adam Jones, a HD Claims UK jogi szakértője elmagyarázta, miért szerepelhet mégis a „rocklegenda” cím egy jogi dokumentumon.

„A halotti anyakönyvi kivonat elsősorban jogi dokumentum” – mondta. „A halál orvosi okára vonatkozóan nagyon szigorú szabályok vannak, de a „foglalkozás” mezőben valamivel nagyobb a rugalmasság – valószínűleg így került bele egy olyan kifejezés, mint a „rocklegenda”. A foglalkozás mezőt az informátor – általában egy családtag – által megadott információk alapján töltik ki, és nem ellenőrzik orvosilag vagy jogilag, ahogyan a halotti anyakönyvi kivonat többi részét. Tehát bár szokatlan, nem törvénytelen” — magyarázta el a jogász.