Furcsa dolgok is szerepelnek Ozzy Osbourne halotti anyakönyvi kivonatán — A rajongók felháborítónak és törvénytelennek tartják a megjegyzést

Ozzy Osbourne halotti anyakönyvi kivonatán három szó szerepel a foglalkozása alatt: dalszerző, előadóművész és rocklegenda. Mivel a halotti anyakönyvi kivonat egy jogi dokumentum, a „rocklegenda” cím némi felháborodást keltett az emberekben. Nem értik, hogy írathatnak a családtagok ilyen és ehhez hasonló kifejezéseket a halotti anyakönyvi kivonatra? Egy ügyvéd elmondta a véleményét arról, hogy a nem odaillő szavak használata illegális-e.
Ozzy Osbourne és Sharon Osbourne legidősebb lánya, Aimée nyújtotta be apja halotti anyakönyvi kivonatát egy londoni anyakönyvi hivatalban. A kivonaton apját dalszerző, előadó és rocklegendaként tüntette fel. Osbourne kétségkívül dalszerző és előadó volt, de a „rocklegenda” cím már inkább szubjektív.
Adam Jones, a HD Claims UK jogi szakértője elmagyarázta, miért szerepelhet mégis a „rocklegenda” cím egy jogi dokumentumon.
„A halotti anyakönyvi kivonat elsősorban jogi dokumentum” – mondta. „A halál orvosi okára vonatkozóan nagyon szigorú szabályok vannak, de a „foglalkozás” mezőben valamivel nagyobb a rugalmasság – valószínűleg így került bele egy olyan kifejezés, mint a „rocklegenda”. A foglalkozás mezőt az informátor – általában egy családtag – által megadott információk alapján töltik ki, és nem ellenőrzik orvosilag vagy jogilag, ahogyan a halotti anyakönyvi kivonat többi részét. Tehát bár szokatlan, nem törvénytelen” — magyarázta el a jogász.
