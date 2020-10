Zalatnay Sarolta egyik legnagyobb vágya válhat valóra nem sokára: minden álma egy kis unoka. Egyetlen lánya pedig lehet megajándékozhatja, ugyanis újra férfiakkal randevúzik. Cini nagyon reménykedik, sőt abban is, hogy 72 évesen őt is eltalálja ámor nyila.

Az énekesnő lánya hosszú idő után visszaköltözött Magyarországra így rengeteg időt töltenek együtt. Sokat beszélgetnek, ami Cininek a legfontosabb ebben az időszakban. És nem titkolja már alig várja, hogy nagymamává váljon, ami azért még odébb van, de bizakodik

„Jöhet akár kettő-három unoka is. Persze kettecskén is nagyon jól megvagyunk a lányommal, de alig várom, hogy bővüljön a család, és úgy tűnik, erre nagyon jó esély van, ugyanis Niki újra férfiakkal randizik. Mindent elfogadtam, elfogadok, de már nem téma az angliai múlt, és hogy ott még egy nővel élt. Inkább csak örülök, hogy most minden máshogy van. Igazán elkélne két nő mellé egy férfi a háznál, de akár kettő is..." - nyilatkozta a Borsnak.