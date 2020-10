931 nő vett részt abban a német kutatásban, mely a nők párkapcsolati szokásait vetette össze a hangszínűkkel. A vizsgálat kimutatta, hogy azok a hölgyek, akik mélyebb, rekedtesebb hanggal rendelkeznek, nagyobb eséllyel hűtlenek, mint a többiek.

Phillip Hodson, pszichoterapeuta szerint a nők egy részének magasabb a tesztoszteronszintje, ami mély hangot és megnövekedett szexuális étvágyat eredményez.

Ráadásul a rekedtesebb hangú hölgyek nagyobb magabiztosággal bírnak, ezért gyakrabban vállalnak kockázatot is, és az is növeli veszélyt, hogy a férfiak kifejezetten szeretik a magabiztos (vagy magabiztosnak tűnő) hölgyeket - írja a The Sun.