A Wellhello és Fluor Tomi sok mindent megélt már, ám vannak bizonyos események amik egy életre nyomot hagynak. Tomi számára ilyen volt az, amikor a zenekari tagok azt mondták, hogy ők több pénzt akarnak keresni, ezért a háta mögött megvariálták a jogdíjakat, amit Tomi úgy értékel, hogy őt és a többieket akkor egyszerűen megloptak.

"Azért vertek már át kiadók, meg történtek már nagy anyagi veszteségek, és azok is megráztak, de az emberi csalódás szerintem mindig durvább. Tudom, ez álszent duma, hogy a pénz nem boldogít, és én azt gondolom, hogy a pénz is boldogít, de azért sokkal jobban boldogítja az embert egy jó kapcsolat, ha jó helyen van, ha jó emberek veszik körül, mint az, hogy a bankkártyáján mennyi a pénz. Ott én igen, azért megreccsentem eléggé, tehát nekem volt egy 3-4 hónapom, fél évem, mire ebből kijöttem" - mesélte Tomi, aki azt is elárulta, hogy ez az ügy még azóta is tart, még csak most fognak eljutni a bírósági perig.