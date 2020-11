Mi a gond az öltözéssel

Az őszi időjárás olyan, akár a szerencsekerék, a szülő pedig csak vakarja a fejét, mit adjon a gyerekre, hogy reggel hétkor ne fagyjon kockára az óvodába menet, ugyanakkor hazafele ne gyulladjon meg a délutáni napsütésben.



Öltözködés terén az ovisokkal talán a legnehezebb. A kisebbek még nyugisan tűrik, hogy anya feladjon rájuk bármit, a nagyobbak meg már maguk öltözködnek és nem nagyon engednek beleszólást a napi outfit kiválasztásába. A 3-6 évesek azonban éppen az a korosztály, akik már öntudatra ébredtek, szeretnék megvalósítani az elképzeléseiket, de totálisan elrugaszkodva élnek a valóságtól, így képesen a legnagyobb esőben kitalálni, hogy ők ma bizony a nyári szandiba mennek az utcára, hiába tombol kint az özönvíz.

Arról nem is beszélve, hogy állandóan mozgásban vannak, így nehéz eldönteni, mennyi ruha kerüljön rájuk, hiszen a futkározásban, motorozásban kimelegednek, ezért nem jó, ha túlöltöztetjük őket, ugyanakkor, ha beleülnek a homokozóba, akkor meg kevésnek bizonyulhat a vékony nadrág és egy pulóver.

És akkor még nem esett szó olyan kellemes dolgokról, mint az egyéniség kifejezése, azaz amikor a gyermekünk semmi mást nem akar felvenni, csak egy bizonyos nadrágot, egy bizonyos cipőt vagy lányok esetében azt a bizonyos tüllszoknyát – természetesen a reggeli 5 fokban is.





Problémamegoldás felsőfokon

Arra a kérdésre, hogy "Mibe öltöztessem a gyereket, hogy ne fagyjon meg, de ne is izzadjon?" egy meglehetősen egyszerű módszer alkalmazása ajánlott, ez pedig a réteges öltöztetés. De mit is jelent ez pontosan?

Leginkább azt, hogy októberben – bármennyire is látszik a lehelet reggel, az oviba menet -, ne húzzunk a csemeténkre bundabugyit, harisnyát és anorákot. Bőven elég egy vastagabb melegítő, egy farmer, ha pedig fázósabb a gyermekünk vagy szívesebben üldögél a homokozóban, akkor mindezek alá jöhet egy harisnya, nehogy felfázzon. Ez praktikus az oviban is, mert beérkezéskor csak lekapjuk róla a felső nadrágot és már szaladhat is harisnyában – vagy harisnya+rövidnadrág/tüllszoknya szettben - a csoportszobába.

Felül is érdemes betartani a fokozatosság elvét. Tehát az a legjobb, ha különféle típusú felsőket adunk rájuk. Például alulra egy rövid ujjú pólót,fölé egy hosszú ujjú vékonyat és erre egy pulcsit. Ezt kedvére variálhatják bent az óvónők is. A csoportszobában lehet rövid ujjúban a gyerkőc, ha kimennek, akkor pedig időjárástól függően válogathatnak a vékony és vastag felsők között.



Ami még az óvodások ruhatárának elengedhetetlen darabja, az nem más, mint a mellény, a gumicsizma és a vízhatlan szett, azaz a gumiruha.

A mellény bármikor, bármire jó - főleg az őszi időszakban, amikor a kabát még sok, de a pulcsi már kevés. A gumigatya, gumicsizma és gumikabát pedig az esős évszak Jolly Jokere, mert

rossz időjárás nem létezik, csak célszerűtlen öltözet... Ebben aztán jöhet akár monszun is, a gyereknek meg sem kottyan majd.



Az usánkát se nyomjuk a csemete fejére azonnal, ha a levelek lehullottak a fákról. Egyrészt, mert beleizzad a 15 fokban, letépi magáról, ez pedig egyenes út a megfázáshoz, másrészt pedig mit adunk rá majd -5 fokban, ha már ősszel szőrmebéléses sapkában járatjuk. A bundás cipő, kesztyű, sál és overál kérdésköre a sapkáéhoz hasonlatos, így ezeknél sem árt megvizsgálni, hogy egy örökmozgónak szüksége van-e valóban a téli szettre az őszi időjárásban...



Szülőként nem egyszerű feladat a szeszélyes időjárásnak megfelelően felöltöztetni az ovisokat, ám próbáljon mindenki józanul gondolkodni, mielőtt Micheli babának öltözteti a gyermekét az első hűvös fuvallatra.