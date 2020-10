Jövő héten véget ér az évek óta húzódó botrány. Kiderül, ki volt a bántalmazó fél Johnny Depp és Amber Heard viharos házasságában. Hétfőn ítéletet hirdet a bíróság a filmsztár a The Sun elleni rágalmazási perében

Depp egy 2018-as cikk miatt perelte be a brit újság kiadóját és főszerkesztőjét, Dan Woottont. Az irományban, Depp véleménye szerint teljesen jogtalanuk állították be erőszakos nőverőnek. Az 57 éves színész nyáron a bíróság előtt is tagadta, hogy bármikor kezet emelt volna egykori feleségére, Amber Heardre - írja a Dailymail.

A Karib-tenger kalózai-filmek sztárja szerint éppenséggel a színésznő volt az, aki számtalanszor agresszívan viselkedett vele. Egyszer egy vodkásüveget vágott hozzá, az ütéstől pedig leszakadt az ujjából egy darab, sőt a 34 éves Amber egyszer Depp ágyába székelt.