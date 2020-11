Lehetsz sportos az irodában, a játszótéren a gyerekekkel – igen télen is szeretnek a gyerkőcök mozogni -, a barátnőkkel egy kis hidegben korzózáskor, vagy épp egy randin is, ami nem egyenlő a lestrapált, megúszós szettekkel. Mutatok néhány ruhadarabot, amivel nem kell megerőszakolnod a sportos énedet, de nem is kell túrázónak tűnnöd a városban.

Pulóverek

A sportos pulóverek lehetnek over size fazonúak – ezek idén is divatosak, de már nem csupán a tinédzserek körében -, garbó nyakúak, szűkítettek, hosszúak, vastag kötöttek... Tehát nem csupán a belebújós, kapucnis melegítő típusok jöhetnek szóba. Sportos irodai külsőt érhetsz el, ha az ing felé egy bővebb pulóvert húzol úgy, hogy az ing nyaka kilógjon belőle.

Kabátok

A téli kabát elsődleges funkciója, hogy ne fázzunk. Persze van különbség akkor, ha autóval közlekedsz, ebben az esetben nem kell a bokáig érő, tollal bélelt darabok közül választanod, de a téli sétákra még ebben az esetben is érdemes egy második darabbal készülnöd. A kapucni sportossá teszi még a bélelt szövetkabátot is, de a deréknál húzott pufi jellegűek is ide sorolhatóak, sőt, a szőrmés, bélelt bőrdzsekik is remek választásnak bizonyulhatnak.

Nadrágok

A farmer alap, lényegében bármilyen stílusról is beszélünk, de jöhetnek a bélelt leggingsek – szigorúan fenékig érő felsővel -, de a csíkos, kockás szövetnadrágok bővebb változatai is igen sportosak lehetnek.

Nem szabad azonban elfeledni, hogy egy sportos nő is hordhat szoknyát. Válassz egy meleg, kötött harisnyát, vagy combközépig érő lábszármelegítőt, és húzz fel egy rövidebb, feszes szoknyát.

Táskák

Az apró kézitáskákon kívül érdemes elkerülni a kemény válltáskákat is. A hátizsákokból is többféle típus létezik, a kisebbek praktikusságuk mellett nőiesek is. A hosszú felső fűlnél fogva kézben is hordhatóak. Anyagukat és színüket tekintve már rengeteg típus közül választhatsz, így a cipődhöz, vagy épp a kabátodhoz is megtalálhatod a megfelelőt. Érdemes olyat választani, aminek van elől egy apróbb zsebe, de inkább belül vannak a rekeszei, így kevésbé lesz túl sportos.

Cipők

A cipők terén szerencséd van, mivel manapság hatalmas divatja van a kényelmes, sportos lábbeliknek. A bakancsok közül is többféle van, ami kifejezetten városi használatra készült. Fontos, hogyha bélelt sportcipőt választasz, mindig hosszúszárú zoknival viseld. Még mindig dívik a fiatalok körében a téli bokavillantás, de ez hosszú távon komoly ízületi problémákhoz vezethet.

Ne feledd, hogy manapság egy szetten belül remekül megfér két különböző stílus is, ha a színek és az anyagok nem ütik egymást. Légy merész, légy magabiztos és légy nőiesen sportos!