"Megdöbbentő volt szembesülni az elmúlás hatásával, rádöbbenti az embert az idő értékére. Én is úgy vagyok, mint sok sikeres ember, hogy sok mindent megvehetek, de az időt nem. Nagyon megérintett az öregedés. 50 éves leszek, és van rengeteg barátom, volt osztálytársam a környezetemben, akiket már elvesztettem. A legeslegjobb barátaim között van olyan, akinek az életéért aggódom jelen pillanatban is. Szó szerint hullanak el mellőlem az 50 év körüli emberek. Én imádok élni, igyekszem élvezni minden percét, és meg is becsülöm, mivel már megtapasztaltam, milyen a halál közelében lenni

– mondta a Blikknek Schobert Norbi, aki szívműtétje ideje alatt könyvet írt félelmeiről.

Félre van téve az a könyv, amit még a kórházban írtam. Nem mertem kiadni, mivel nagyon mély dolgok vannak benne, és nem szeretnék lelkiguruvá válni.

-mondta Norbi, aki nem rég kiposztolta sírját is, amin nevelőapja és édesanyja neve szerepel.

Az üzletember akkor vásárolta ezt a sírt, amikor elhunyt a nevelőapja.

"Akkor még nem voltunk Rékával együtt, azért írattam rá az édesanyám és a saját nevem is, mert ezzel üzenni szerettünk volna neki, hogy ott vagyunk. Ez egy kapaszkodó volt számunkra, hogy összetartozunk. De nem ide kerülök majd. Építtetni szeretnék egy családi kriptát, ahol majd együtt nyugodhatunk. Azt szeretném, hogy egy helyen nyugodjunk az egész családdal – fejtette ki Norbi, akinek édesanyja a napokban ünnepelte 75. születésnapját.