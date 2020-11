Yvonne Dederick lányának nagyon hiányoznak a fellépések, ezért közzé is tett egy igen túlfűtött, korábban készült felvételt Instagram-oldalán.

Yvonne Dederick lánya a Mardoll művésznevet használja, és habár most ő sem jut fellépéshez, előszretettel mutatja meg Instagram-oldalán, milyen műsort adott, amikor még volt rá lehetősége. Néhány napja is nosztalgikus hangulatba került, és egy igen szexi videót töltött fel közösségi oldalára. Ezt látva már a rajongók is nagyon sajnálják, hogy nem kerülhet sor a közeljövőben fellépésre, ugyanis nagyon szexi twerkeléssel fűszerezte a produkcióját a sztárcsemete.