Az özvegy, Jolika néni három hete kórházban van, nagyon súlyos beteg.

"Hetek óta kórházban vagyok. Most hoztak ki egy szörnyűséges vizsgálatról. A tüdőm a beteg, a bal oldalin sötét foltot látnak. Borzasztó volt, ahogy lenyomtak valamit, amin keresztül vizsgálódtak. Most félek, hogy esetleg nem fognak hazaengedni hétvégén, mint ahogyan arról eredetileg szó volt. Pedig már szóltam a jótevőmnek, Baricz Dezsőnek, hogy vigyen haza! Másra úgy sem számíthatok csak rá"- mesélte Jolika néni a Kiskegyednek.

Nemcsak a betegségtől retteg Jolika néni, hanem attól is, hogy mi lesz vele, hogyha hazaengedik, egyelőre nem tudja ki fog majd róla gondoskodni.

"A család nem tud a betegségemről, ugyanis nem is tartjuk a kapcsolatot. Ha hazamegyek, hideg lesz a házban, ha csak Dezső nem segít, de ő is már csak ritkábban tud jönni. Hogy miből lesz a gyógyszerem kiváltva, a tűzifa megvéve, az is jelen pillanatban még rejtély. Mondjuk ki: egyedül vagyok. Ha Dezső nem lenne, nem is tudom, mi lenne velem" - mondta szomorúan az özvegy.