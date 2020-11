14 év után vesztette el szeretett kisállatát Bálizs Anett, aki természetesen még nem tudta feldolgozni a történtek okozta fájdalmat, ám egy igen kreatív és jótékony terápiás megoldást választott a gyász csillapítására.

"Két hétig a bánatomba voltam temetkezve, és ha láttam is egy kiskutyát, zokogásban törtem ki" - mondta a Jóban rosszban sztárja, aki most is a könnyeivel küszködött, mikor meglátott a stúdióban egy korábbi közös képet a kutyájával.

A Mokka vendégeként nem csak Anett, hanem az Ürömi Állatotthon menhelyvezetője, Szűcsné M. Adrienn is megjelent, aki elárulta, nagyon jó tapasztalatai vannak a terápiás kutya gondozással kapcsolatban. Anett bevallotta, hogy noha nagyon szomorúan és elkeseredetten érkezett az Ürömi Állatotthonba, szeretettel feltöltekezve távozott, ami sokat segít neki.